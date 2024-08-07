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Новости

07 августа, 19:45

Новости

Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области

Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области

Новости часа: Собянин назвал, какие ключевые объекты построят в Москве в 2024–2025 годах

Новости часа: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин рассказал, как изменится Киностудия им Горького после модернизации

Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

Новости часа: площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое

Новости часа: Киностудия им Горького станет частью кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин назвал ключевые объекты строительства в столице на 2024–2025 годы

Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва готова принять на лечение пострадавших в Курской области. Об этом заявил Сергей Собянин.

На западе Москвы менее чем за час выпало больше 20% месячной нормы осадков, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Авиакомпания "Победа" с 1 сентября увеличит количество рейсов из Москвы в Стамбул до трех в сутки, рассказали в пресс-службе перевозчика.

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