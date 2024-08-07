Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва готова принять на лечение пострадавших в Курской области. Об этом заявил Сергей Собянин.

На западе Москвы менее чем за час выпало больше 20% месячной нормы осадков, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Авиакомпания "Победа" с 1 сентября увеличит количество рейсов из Москвы в Стамбул до трех в сутки, рассказали в пресс-службе перевозчика.