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Новости

07 августа, 17:45

Новости

Новости часа: Собянин назвал, какие ключевые объекты построят в Москве в 2024–2025 годах

Новости часа: Собянин назвал, какие ключевые объекты построят в Москве в 2024–2025 годах

Новости часа: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин рассказал, как изменится Киностудия им Горького после модернизации

Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

Новости часа: площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое

Новости часа: Киностудия им Горького станет частью кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин назвал ключевые объекты строительства в столице на 2024–2025 годы

Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Новости часа: с начала года в Москве построено 48 объектов социальной инфраструктуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил перечень ключевых строек на 2024–2025 годы

Около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесут на дороги Москвы перед 1 сентября, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Число предпринимателей в Москве скоро превысит цифру в один миллион человек, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

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