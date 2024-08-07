07 августа, 17:45Новости
Новости часа: Собянин назвал, какие ключевые объекты построят в Москве в 2024–2025 годах
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил перечень ключевых строек на 2024–2025 годы
Около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!" нанесут на дороги Москвы перед 1 сентября, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Число предпринимателей в Москве скоро превысит цифру в один миллион человек, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.