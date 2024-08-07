Новости часа: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва отправляет врачей в Курскую область и готова принять пострадавших. Об этом заявил Сергей Собянин.

Два столичных технопарка получили льготы на аренду земли с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ЦОДД рекомендовал пользоваться метро для поездок по городу из-за дождя.