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Новости

07 августа, 16:45

Новости

Новости часа: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Новости часа: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин рассказал, как изменится Киностудия им Горького после модернизации

Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

Новости часа: площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое

Новости часа: Киностудия им Горького станет частью кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин назвал ключевые объекты строительства в столице на 2024–2025 годы

Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Новости часа: с начала года в Москве построено 48 объектов социальной инфраструктуры

Собянин: на зеленую линию метро вышел 20-й поезд серии "Москва-2024"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва отправляет врачей в Курскую область и готова принять пострадавших. Об этом заявил Сергей Собянин.

Два столичных технопарка получили льготы на аренду земли с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ЦОДД рекомендовал пользоваться метро для поездок по городу из-за дождя.

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