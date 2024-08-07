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Новости

Новости

07 августа, 14:45

Новости

Новости часа: площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое

Новости часа: площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое

Новости часа: Киностудия им Горького станет частью кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин назвал ключевые объекты строительства в столице на 2024–2025 годы

Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Новости часа: с начала года в Москве построено 48 объектов социальной инфраструктуры

Собянин: на зеленую линию метро вышел 20-й поезд серии "Москва-2024"

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

Новости часа: Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Новости часа: Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь Киностудии имени Горького во время модернизации увеличат в два раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Грозу и ливень спрогнозировали в Москве днем 7 августа. О погодных условиях предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

Медики из Москвы и Санкт-Петербурга выехали в Курскую область для помощи пострадавшим, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

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