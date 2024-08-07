07 августа, 14:45Новости
Новости часа: площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь Киностудии имени Горького во время модернизации увеличат в два раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Грозу и ливень спрогнозировали в Москве днем 7 августа. О погодных условиях предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Медики из Москвы и Санкт-Петербурга выехали в Курскую область для помощи пострадавшим, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.