Новости часа: площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь Киностудии имени Горького во время модернизации увеличат в два раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Грозу и ливень спрогнозировали в Москве днем 7 августа. О погодных условиях предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

Медики из Москвы и Санкт-Петербурга выехали в Курскую область для помощи пострадавшим, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.