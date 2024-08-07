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Новости

07 августа, 13:45

Новости

Новости часа: Киностудия им Горького станет частью кинокластера мирового уровня

Новости часа: Киностудия им Горького станет частью кинокластера мирового уровня

Новости часа: Собянин назвал ключевые объекты строительства в столице на 2024–2025 годы

Собянин сообщил о создании в Москве кинокластера мирового уровня

Новости часа: с начала года в Москве построено 48 объектов социальной инфраструктуры

Собянин: на зеленую линию метро вышел 20-й поезд серии "Москва-2024"

Собянин рассказал о результатах работы градостроительного комплекса в 2024 году

Новости часа: Собянин принял решение о выделении гранта Сеченовскому университету

Новости часа: Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по ремонту Киностудии имени Горького завершат к концу 2025 года. Она станет частью кинокластера мирового уровня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более восьми километров газопроводов переустроили в Москве с начала года, пишет портал mos.ru.

По данным синоптиков, около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, 8 августа.

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