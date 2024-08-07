Новости часа: Киностудия им Горького станет частью кинокластера мирового уровня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по ремонту Киностудии имени Горького завершат к концу 2025 года. Она станет частью кинокластера мирового уровня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более восьми километров газопроводов переустроили в Москве с начала года, пишет портал mos.ru.

По данным синоптиков, около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг, 8 августа.