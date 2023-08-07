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Новости

07 августа, 17:15

В мире

Новости часа: Собянин рассказал о новых сервисах на mos.ru

Новости часа: Собянин рассказал о новых сервисах на mos.ru

Собянин: с начала года Москва оказала помощь свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий

Новости часа: более 19 млрд руб выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве

Собянин: комплексная реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Новости часа: реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Собянин сообщил об увеличении в Москве производства детских игр и игрушек почти в 1,5 раза

Жители восьми районов САО начали переселяться по программе реновации – Собянин

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Подмосковье силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО

Лечебно-диагностический комплекс в столице планируют достроить в сентябре – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь услуг, которые помогают выпускникам на аттестации, запустили на mos.ru в этом учебном году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Прокуратура начала проверку после задержки рейса из Шереметьево в Петропавловск-Камчатский. Отмечается, что пассажиров самолета несколько часов продержали в душном салоне самолета.

В Турции произошло второе ЧП за день. Пожар начался на химзаводе на северо-западе страны, заявили в СМИ.

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