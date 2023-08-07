Новости часа: Собянин рассказал о новых сервисах на mos.ru

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь услуг, которые помогают выпускникам на аттестации, запустили на mos.ru в этом учебном году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Прокуратура начала проверку после задержки рейса из Шереметьево в Петропавловск-Камчатский. Отмечается, что пассажиров самолета несколько часов продержали в душном салоне самолета.

В Турции произошло второе ЧП за день. Пожар начался на химзаводе на северо-западе страны, заявили в СМИ.