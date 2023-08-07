Собянин: с начала года Москва оказала помощь свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий

Более 2,5 тысячи предприятий столицы получили помощь от Москвы. С начала года власти выделили свыше 19 миллиардов рублей на развитие малого и среднего бизнеса, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди принятых мер – снижение ставки по кредитам, гранты для покупки оборудования и поручительство при получении займов. С весны с городе действует пилотный проект. Получить кредит компании могут под залог интеллектуальной собственности.

Кроме того, добавил мэр, в этом году начали выдавать гранты на развитие городских ферм. Они одобрены для 11 компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.