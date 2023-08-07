Новости часа: более 19 млрд руб выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 19 миллиардов рублей выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Воду бесплатно раздают из-за жары на остановках общественного транспорта столицы. Об этом сообщил Дептранс.

В Госдуму внесли проект о прекращении обязательств по договорам поручительства для бойцов СВО.