13:30Общество
Новости часа: более 19 млрд руб выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 19 миллиардов рублей выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Воду бесплатно раздают из-за жары на остановках общественного транспорта столицы. Об этом сообщил Дептранс.
В Госдуму внесли проект о прекращении обязательств по договорам поручительства для бойцов СВО.