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13:30

Общество

Новости часа: более 19 млрд руб выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве

Новости часа: более 19 млрд руб выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве

Собянин: комплексная реставрация кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Новости часа: реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Собянин сообщил об увеличении в Москве производства детских игр и игрушек почти в 1,5 раза

Жители восьми районов САО начали переселяться по программе реновации – Собянин

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Подмосковье силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО

Лечебно-диагностический комплекс в столице планируют достроить в сентябре – Собянин

Бесплатный интернет работает во всех вагонах метро, на МЦК и МЦД – Собянин

Собянин рассказал, как изменилась скорость мобильного интернета в столичном метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 19 миллиардов рублей выделили на развитие малого и среднего бизнеса в Москве с начала года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Воду бесплатно раздают из-за жары на остановках общественного транспорта столицы. Об этом сообщил Дептранс.

В Госдуму внесли проект о прекращении обязательств по договорам поручительства для бойцов СВО.

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