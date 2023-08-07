Новости часа: реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комплексную реставрацию проведут в кинотеатре "Ударник". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Понедельник, 7 августа, может стать самым жарким днем сезона. В Москве обещают больше 30 градусов, следует из программы "Атмосфера".

Более 20 новых вагонов "Москва-2020" получило столичное метро в июле. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.