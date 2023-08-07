Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Новости часа: реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Новости часа: реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Собянин сообщил об увеличении в Москве производства детских игр и игрушек почти в 1,5 раза

Жители восьми районов САО начали переселяться по программе реновации – Собянин

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Подмосковье силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО

Лечебно-диагностический комплекс в столице планируют достроить в сентябре – Собянин

Бесплатный интернет работает во всех вагонах метро, на МЦК и МЦД – Собянин

Собянин рассказал, как изменилась скорость мобильного интернета в столичном метро

Собянин: в Текстильщиках завершается строительство волейбольного комплекса "Ника"

Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Центральном округе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комплексную реставрацию проведут в кинотеатре "Ударник". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Понедельник, 7 августа, может стать самым жарким днем сезона. В Москве обещают больше 30 градусов, следует из программы "Атмосфера".

Более 20 новых вагонов "Москва-2020" получило столичное метро в июле. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодатранспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика