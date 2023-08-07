Собянин сообщил об увеличении в Москве производства детских игр и игрушек почти в 1,5 раза

В Москве наращивают выпуск детских игрушек. За первое полугодие объемы увеличили почти в 1,5 раза, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Товары для детей выпускают примерно 60 крупных и средних предприятий. Кроме того, в сфере трудятся многочисленные компании малого бизнеса. Продукция востребована не только родителями, их используют частные и государственные школы, детские сады, вузы и другие образовательные учреждения.

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