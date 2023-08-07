Жители восьми районов САО начали переселяться по программе реновации – Собянин

Жители восьми районов Северного административного округа начали переселяться по программе реновации. О том, где возводят современные дома взамен пятиэтажек, рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин.

Ключи от новых комфортных квартир получили жители 61 старого дома. Большая часть семей уже отметила новоселье, остальные приступили к переезду. В каждой новостройке в шаговой доступности есть вся необходимая инфраструктура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.