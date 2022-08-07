Собянин рассказал о тренировках проекта "Спортивные выходные"

Москвичи могут заниматься йогой, танцами и стретчингом бесплатно в самых живописных локациях города. Тренировки проходят в рамках проекта "Спортивные выходные".



Впервые в этом сезоне доступны занятия на крыше Северного речного вокзала, в Доме культуры "ГЭС-2" и возле пруда в парке Царицыно. Об этом сообщил Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

ВДНХ, музей-заповедник "Царицыно" и Парк 850-летия Москвы – самые популярные места у спортсменов в этом сезоне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.