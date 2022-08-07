Парк искусств "Музеон" готовится отметить тридцатилетний юбилей

Парк искусств "Музеон" готовится в 2022 году отметить тридцатилетний юбилей. Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, раньше это была просто площадка для хранения старых советских скульптур.

Позже из них сделали музей под открытым небом, а в 2015 году завершилась большая реконструкция парка. "Музеон" соединили пешеходными переходами с Крымской набережной и Парком Горького. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.