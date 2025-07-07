Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин представил концепцию создания национального центра "Россия" на Пресне

Собянин представил концепцию создания национального центра "Россия" на Пресне

Сергей Собянин открыл шесть центров женского здоровья

Сергей Собянин рассказал, каким будет новый детский сад в районе Внуково

Собянин рассказал, как преобразится пересадка на станции "Славянский бульвар"

Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Даниловском районе

Сергей Собянин сообщил о начале строительства школы в Нижегородском районе

Собянин рассказал о создании безопасных пешеходных маршрутов через пути МЦД

Сергей Собянин рассказал о преображении территории крупных городских больниц

Собянин: средства ПВО отразили атаку двух летевших к Москве беспилотников

Собянин рассказал о создании безопасных пешеходных маршрутов через пути МЦД

В Москве представили макет будущего выставочного комплекса Национального центра "Россия". Экспозиция работает в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной, где проект оценили Сергей Собянин и руководитель Администрации президента Сергей Кириенко.

По словам мэра, новая постоянная выставка позволит сохранить наследие Международной выставки-форума "Россия" и станет новым центром притяжения для жителей и гостей столицы. Общая площадь многофункционального пространства составит около 205 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика