Собянин представил концепцию создания национального центра "Россия" на Пресне

В Москве представили макет будущего выставочного комплекса Национального центра "Россия". Экспозиция работает в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной, где проект оценили Сергей Собянин и руководитель Администрации президента Сергей Кириенко.

По словам мэра, новая постоянная выставка позволит сохранить наследие Международной выставки-форума "Россия" и станет новым центром притяжения для жителей и гостей столицы. Общая площадь многофункционального пространства составит около 205 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.