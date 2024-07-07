Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улиц на севере Москвы

В Москве утвердили проект планировки участка улично-дорожной сети от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Предстоит реконструировать около одного километра улично-дорожной сети, включая 1-ю Хуторскую и Башиловскую улицы и Старый Петровско-Разумовский проезд. На этих участках установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки и наземные пешеходные переходы.

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