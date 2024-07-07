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07 июля, 13:15

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Сергей Собянин рассказал о возможностях для отдыха в детском Черкизовском парке

Сергей Собянин рассказал о возможностях для отдыха в детском Черкизовском парке

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Сергей Собянин подвел итоги благоустройства детского Черкизовского парка, созданного на месте рекреационной зоны в Преображенском районе еще в 1936 году.

По словам мэра, работы по благоустройству территории начались еще в 2019 году. Специалисты учли все пожелания граждан и особенности парка. Теперь здесь есть место для прогулок, занятий спортом и отдыха. Также специалисты благоустроили набережную Шитова вдоль Черкизовского пруда и сам водоем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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