Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 10:30

Новости

Собянин: москвичи активно помогают жителям новых регионов

Собянин: москвичи активно помогают жителям новых регионов

Фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве в 2024 году

Киностудия Горького провела 6 бесплатных международных киноэкспедиций

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 8 сентября

Собянин заявил о запуске льготного кредитования для строительства спортобъектов

Сергей Собянин вручил награды столичным врачам и медсестрам

Новости часа: выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое за три года

Собянин утвердил проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин вручил государственные награды медикам Москвы

Новости часа: Собянин вручил государственные награды столичным медикам

Волонтеры Москвы собрали для жителей новых регионов РФ в районе 1 400 тонн разнообразных грузов, сообщил Сергей Собянин.

Волонтеры собирают консервы, крупы, воду, сахар, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, постельные принадлежности, средства личной гигиены, индивидуальной защиты и многое другое. В штабе работают уже более 15 тысяч человек, а в акциях приняли участие более 61 тысяч москвичей и 520 организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоЕвгения Мирошкина
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика