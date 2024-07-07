Собянин: москвичи активно помогают жителям новых регионов

Волонтеры Москвы собрали для жителей новых регионов РФ в районе 1 400 тонн разнообразных грузов, сообщил Сергей Собянин.

Волонтеры собирают консервы, крупы, воду, сахар, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, постельные принадлежности, средства личной гигиены, индивидуальной защиты и многое другое. В штабе работают уже более 15 тысяч человек, а в акциях приняли участие более 61 тысяч москвичей и 520 организаций.

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