Новости часа: Собянин рассказал о создании крупнейшего в России центра производства кино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице создадут крупнейший в России киномедиакластер. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Повышение утильсбора не вызовет роста цен на отечественные автомобили. Об этом рассказали в Минпромторге РФ.

Движение ограничат в Москве на центральных набережных для проведения забега вечером в субботу, 7 июля. Об этом заявили в Дептрансе столицы.