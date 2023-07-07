Центр Москвы перекроют 8 июля

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17:30

Культура

Новости часа: Собянин рассказал о создании крупнейшего в России центра производства кино

Новости часа: Собянин рассказал о создании крупнейшего в России центра производства кино

Собянин рассказал о планах создания в Москве крупнейшего киномедиакластера России

Собянин: с 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль "Дружба народов"

Новости часа: фестиваль "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся в САО, СЗАО и СВАО

Собянин рассказал об открытии 15 центров московского долголетия в столице

Новости часа: в Москве завершили строительство детского сада в Ховрине

Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы

Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем семьи, любви и верности

Сергей Собянин: Москва – один из мировых лидеров по внедрению цифровой среды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице создадут крупнейший в России киномедиакластер. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Повышение утильсбора не вызовет роста цен на отечественные автомобили. Об этом рассказали в Минпромторге РФ.

Движение ограничат в Москве на центральных набережных для проведения забега вечером в субботу, 7 июля. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

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