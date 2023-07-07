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Собянин рассказал о планах создания в Москве крупнейшего киномедиакластера России

Собянин рассказал о планах создания в Москве крупнейшего киномедиакластера России

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В столице создадут крупнейший в России киномедиакластер. Как рассказал Сергей Собянин, он разместится сразу на трех площадках. Одна из них – территория МЕТМАШ на Рязанском проспекте.

На площадке в 24 гектара создадут инфраструктуру, которая обеспечит полный цикл производства фильмов и другого видеоконтента. Кроме того, там появится Дом костюма и реквизита и самый большой в городе хромакей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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