16:45Город
Собянин рассказал о планах создания в Москве крупнейшего киномедиакластера России
В столице создадут крупнейший в России киномедиакластер. Как рассказал Сергей Собянин, он разместится сразу на трех площадках. Одна из них – территория МЕТМАШ на Рязанском проспекте.
На площадке в 24 гектара создадут инфраструктуру, которая обеспечит полный цикл производства фильмов и другого видеоконтента. Кроме того, там появится Дом костюма и реквизита и самый большой в городе хромакей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.