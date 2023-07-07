Собянин: с 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль "Дружба народов"

Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля. О программе мероприятия рассказал Сергей Собянин.

На протяжении четырех дней гости будут знакомиться с национальными культурами. Для них подготовили концерты, экскурсии, тематические лекции и фотовыставки.

На фестивале будет интересно не только взрослым, но и детям. Они увидят настоящее сражение богатырей, а также смогут сами поучаствовать в боях, поводить хоровод и научиться игре на гуслях. Старшее поколение ждут на занятиях по рукоделию и рисованию, а также на выставках и дегустациях блюд национальной кухни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.