Центр Москвы перекроют 8 июля

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Общество

Новости часа: фестиваль "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля

Новости часа: фестиваль "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся в САО, СЗАО и СВАО

Собянин рассказал об открытии 15 центров московского долголетия в столице

Новости часа: в Москве завершили строительство детского сада в Ховрине

Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы

Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем семьи, любви и верности

Сергей Собянин: Москва – один из мировых лидеров по внедрению цифровой среды

Собянин поздравил сотрудников московского транспорта с профессиональным праздником

Новости часа: ливень и гроза начнутся в Москве в ночь на 7 июля

Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ливни, грозы и сильный ветер возможны в Московском регионе в ближайшие часы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Число пассажиров БКЛ увеличится до 1,3 миллиона человек в день к концу года. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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