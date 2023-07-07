Новости часа: фестиваль "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Дружба народов" пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ливни, грозы и сильный ветер возможны в Московском регионе в ближайшие часы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Число пассажиров БКЛ увеличится до 1,3 миллиона человек в день к концу года. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.