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Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы

Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы

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Несколько социальных объектов откроют на севере Москвы в ближайшее время. О них написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, в районе Ховрино на Зеленоградской улице уже заработала детская поликлиника по новому московскому стандарту. Там есть все необходимое оборудование для современной диагностики и лечения. А на улице Левобережной завершили строительство детсада, куда будут ходить 200 детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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