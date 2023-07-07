Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы

Несколько социальных объектов откроют на севере Москвы в ближайшее время. О них написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, в районе Ховрино на Зеленоградской улице уже заработала детская поликлиника по новому московскому стандарту. Там есть все необходимое оборудование для современной диагностики и лечения. А на улице Левобережной завершили строительство детсада, куда будут ходить 200 детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.