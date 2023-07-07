08:45Общество
Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем семьи, любви и верности
В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. С наступающим праздником москвичей поздравил Сергей Собянин.
В своем блоге мэр рассказал о том, что делается в городе для того, чтобы день свадьбы стал по-настоящему прекрасным и запоминающимся. В частности, в этом году в столице запустили пятый сезон проекта "Новые адреса счастья". Зарегистрировать брак можно в 30 необычных локациях по всей Москве – от старинных усадеб до небоскребов комплекса "Москва-Сити".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.