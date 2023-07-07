Сергей Собянин: Москва – один из мировых лидеров по внедрению цифровой среды

Москва – в числе мировых лидеров в развитии цифровой среды. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин.

Один из передовых проектов – "Цифровой двойник Москвы", он появился в 2019 году. Это точная трехмерная копия города в виртуальной реальности со всеми инженерными и транспортными коммуникациями.

Одна из ее основных функций – возможность еще до начала строительства увидеть, как будущий объект впишется в архитектуру города. Так, например, поступали перед началом строительства кластера "Ломоносов". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.