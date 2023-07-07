Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Город

Сергей Собянин: Москва – один из мировых лидеров по внедрению цифровой среды

Сергей Собянин: Москва – один из мировых лидеров по внедрению цифровой среды

Собянин поздравил сотрудников московского транспорта с профессиональным праздником

Новости часа: ливень и гроза начнутся в Москве в ночь на 7 июля

Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

Новости часа: Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

Три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта – Собянин

Новости часа: три поликлиники открылись в СВАО и ЗАО после капремонта

Новости часа: Собянин сообщил о поставке 40 вагонов "Москва-2020" столичному метро

Парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020" – Собянин

Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

Москва – в числе мировых лидеров в развитии цифровой среды. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин.

Один из передовых проектов – "Цифровой двойник Москвы", он появился в 2019 году. Это точная трехмерная копия города в виртуальной реальности со всеми инженерными и транспортными коммуникациями.

Одна из ее основных функций – возможность еще до начала строительства увидеть, как будущий объект впишется в архитектуру города. Так, например, поступали перед началом строительства кластера "Ломоносов". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика