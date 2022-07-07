Новости последнего часа: центр "Мои документы" в СЗАО будет предоставлять услуги ЗАГС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, новый флагманский центр "Мои документы" в СЗАО будет предоставлять услуги органов ЗАГС. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за сильной жары. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Вода в московских водоемах прогрелась местами до 25 градусов. Это теплее, чем в Черном море, сообщил Гидрометцентр.