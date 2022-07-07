Собянин включил в перечень центров с услугами ЗАГС будущий флагман "Мои документы" в СЗАО

Новый центр госуслуг "Мои Документы" откроется на северо-западе столицы. Посетителей будут принимать в торговом центре "Калейдоскоп", который расположен на Сходненской улице. Он получит статус флагманского и будет предоставлять услуги органов ЗАГС.

Как рассказал Сергей Собянин, новый центр будет работать не только с российскими документами, но и с бумагами, оформленными за рубежом. По такой схеме уже работает отделение района Ховрино, которое открыли 28 апреля в здании автовокзала Северные Ворота.

Всего же в Москве действуют 134 центра госуслуг, включая шесть флагманских офисов, а также Дворец госуслуг на ВДНХ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.