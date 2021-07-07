Собянин открыл в "Лужниках" один из крупнейших в мире центров вакцинации

В Москве открылся новый центр вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентами 105 тысяч. Это вообще астрономическая сумма, астрономическое количество", – заявил мэр.

Собянин подчеркнул, что для прививочной кампании требуются дополнительные мощности. В связи с этим было принято решение открыть пункт вакцинации в "Лужниках".

Работать новое учреждение будет параллельно с пунктами вакцинации в деревне Сахарово и торговом комплексе "Садовод". Там примут мигрантов, а также желающих москвичей. Два ранее открытых пункта в совокупности рассчитаны на 4 тысячи человек в сутки, в то время как центр вакцинации в "Лужниках" может принять до 15 тысяч посетителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.