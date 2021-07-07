Более 105 тыс человек получили прививку от COVID-19 за последние сутки – Собянин

В столице установили рекорд по количеству вакцинированных. За сутки прививку от коронавируса получили более 105 тысяч москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации в "Лужниках".

В Москве за последние сутки выявили 5 621 новый случай COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 601 человеку, выздоровели 6 488 пациентов. Согласно материалам мэрии столицы, с 5 декабря 2020 года городе прошли вакцинацию 3,1 миллиона человек, из них свыше 1,8 миллиона получили второй компонент.