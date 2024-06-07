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07 июня, 21:15

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Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала РФ

Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала РФ

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Столица и Минэкономразвития займутся созданием Единого инвестпортала России. Соответствующий меморандум подписали Сергей Собянин и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он должен стать для бизнеса и власти единым окном в мир инвестиций. Базой для совместной разработки выступит столичный опыт в создании собственного инвестпортала, который успешно работает с 2014 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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