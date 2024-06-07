07 июня, 15:15Новости
Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату
Москва шестой раз подряд стала лидером рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Результаты на Петербургском международном экономическом форуме объявило Агентство стратегических инициатив.
Второе место в рейтинге занял Татарстан, на третьем – Московская область. В столице за последний год снизилось среднее время регистрации прав собственности, а также получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
Сергей Собянин рассказал, что помогает созданию благоприятного инвестклимата в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.