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07 июня, 15:15

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Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

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Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

Москва шестой раз подряд стала лидером рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Результаты на Петербургском международном экономическом форуме объявило Агентство стратегических инициатив.

Второе место в рейтинге занял Татарстан, на третьем – Московская область. В столице за последний год снизилось среднее время регистрации прав собственности, а также получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Сергей Собянин рассказал, что помогает созданию благоприятного инвестклимата в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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