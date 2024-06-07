Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

Москва шестой раз подряд стала лидером рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Результаты на Петербургском международном экономическом форуме объявило Агентство стратегических инициатив.

Второе место в рейтинге занял Татарстан, на третьем – Московская область. В столице за последний год снизилось среднее время регистрации прав собственности, а также получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Сергей Собянин рассказал, что помогает созданию благоприятного инвестклимата в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.