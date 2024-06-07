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07 июня, 13:45

Общество

Новости часа: Москва поможет создать единую цифровую экосистему для инвесторов

Новости часа: Москва поможет создать единую цифровую экосистему для инвесторов

Собянин: спортивный кластер в Крылатском станет одним из знаковых мест Москвы

Новости часа: Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата

Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала РФ

Собянин: Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата

Новости часа: Олимпийский велотрек в Крылатском будет восстановлен

Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

Собянин сообщил о выходе на регулярные маршруты четырех новых электросудов

Новости часа: суточный рекорд по количеству выпавших осадков обновлен в Москве

Собянин: Олимпийский велотрек в Крылатском будет восстановлен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поможет создать единую цифровую экосистему для инвесторов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

О состоянии пациентов в реанимации родственников будут информировать ежедневно по СМС-сообщениям. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Директором "Современника" стал Владимир Машков, худруком Театра Сатиры – Евгений Герасимов. Об этом сообщил департамент культуры.

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