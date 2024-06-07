Новости часа: Москва поможет создать единую цифровую экосистему для инвесторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поможет создать единую цифровую экосистему для инвесторов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

О состоянии пациентов в реанимации родственников будут информировать ежедневно по СМС-сообщениям. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Директором "Современника" стал Владимир Машков, худруком Театра Сатиры – Евгений Герасимов. Об этом сообщил департамент культуры.

