Участок БКЛ закроют с 22 июня

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07 июня, 13:00

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Новости часа: Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата

Новости часа: Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата

Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала РФ

Собянин: Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата

Новости часа: Олимпийский велотрек в Крылатском будет восстановлен

Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

Собянин сообщил о выходе на регулярные маршруты четырех новых электросудов

Новости часа: суточный рекорд по количеству выпавших осадков обновлен в Москве

Собянин: Олимпийский велотрек в Крылатском будет восстановлен

Новости часа: современный спортивный кластер будет создан в Крылатском

Мэр Москвы поддержал проведение международного форума BRICS+ Fashion Summit

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва шестой год подряд становится лидером рейтинга состояния инвестклимата. Об этом сообщил Сергей Собянин.

100 обновленных поликлиник откроют в Москве до конца 2024 года, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за непогоды.

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