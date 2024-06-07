Новости часа: Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва шестой год подряд становится лидером рейтинга состояния инвестклимата. Об этом сообщил Сергей Собянин.

100 обновленных поликлиник откроют в Москве до конца 2024 года, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за непогоды.

