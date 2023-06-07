Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице

В Москве открыли Симуляционный центр для обучения профессиональному уходу за тяжелобольными людьми. Его создали на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра в Южнопортовом районе.

Там подготовили программы для социальных работников и сиделок. Также есть курс для москвичей, которые самостоятельно ухаживают за своими пожилыми родственниками. В центре побывал и Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.