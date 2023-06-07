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Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин

Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин

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Все дома по программе реновации строят по стандартам безбарьерной среды. Об этом своем в телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как сообщил мэр, в старых домах, включенных в данную программу, проживают около 4 200 человек с инвалидностью. Для маломобильных жильцов квартиры на нижних этажах проектируют с широкими дверными проемами, большими холлами и без порогов.

За период реализации программы маломобильные москвичи получили 233 квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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