Все дома по программе реновации строятся с учетом безбарьерной среды – Собянин

Все дома по программе реновации строят по стандартам безбарьерной среды. Об этом своем в телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как сообщил мэр, в старых домах, включенных в данную программу, проживают около 4 200 человек с инвалидностью. Для маломобильных жильцов квартиры на нижних этажах проектируют с широкими дверными проемами, большими холлами и без порогов.

За период реализации программы маломобильные москвичи получили 233 квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.