Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы

В Москве утвердили проект строительства и благоустройства новых улиц на юге города. Об этом заявил Сергей Собянин.

Полиция выясняет причины аварии с участием четырех автомобилей на Новом Арбате. Два человека пострадали, сообщили в ГУ МВД.

Минюст Шри-Ланки отстранил фининспектора, связанного с задержанием лайнера "Аэрофлота". Об этом рассказали СМИ.