Собянин рассказал о развитии городской сети центров "Московского долголетия"

В Москве до конца 2022 года будет открыт 71 центр "Московского долголетия". Они появятся в разных районах города.

Программа создания клубов для пожилых москвичей была запущена в 2018 году по инициативе Сергея Собянина. 7 июня мэр вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко посетил центр в Сокольниках. Они встретились с жителями и поздравили социальных работников с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

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