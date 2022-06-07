Более 1,9 млн человек посетили фестиваль "Рыбная неделя" в Москве – Собянин

Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве посетили почти два миллиона человек. Об этом заявил Сергей Собянин. По словам мэра, фестиваль прошел очень успешно. Были проданы больше 215 тонн рыбы и морепродуктов.

На 23 площадках по всему городу проходили мастер-классы и дегустации. В один из дней фестиваля на Площади Революции сварили 100 литров ухи. Также прошла "Битва поваров" – лучшие мастера Москвы готовили уникальные блюда из морских ежей, креветок, мидий и лосося.

В рамках фестиваля проходили и спортивные состязания, в том числе заплыв на сапбордах по Строгинской пойме и соревнования по гребле на Гольяновском пруду. В них участвовали почти 500 человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

