Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента РФ. Мэр Москвы также подчеркнул, что с именем вновь избранного главы государства неразрывно связаны крупнейшие достижения страны последних десятилетий.

Ограничения для транспорта, введенные 7 мая в центре Москвы, сняли. Об этом рассказал Дептранс.

Температура в Москве в ночь на 8 мая может опуститься до 3 градусов мороза, предупредили в столичном управлении МЧС РФ.