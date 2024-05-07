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Новости

07 мая, 17:45

Политика

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России

Собянин: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве судоверфи в Нагатинском затоне

Собянин: в Нагатинском Затоне в конце года откроют производство электросудов

Собянин: возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента РФ. Мэр Москвы также подчеркнул, что с именем вновь избранного главы государства неразрывно связаны крупнейшие достижения страны последних десятилетий.

Ограничения для транспорта, введенные 7 мая в центре Москвы, сняли. Об этом рассказал Дептранс.

Температура в Москве в ночь на 8 мая может опуститься до 3 градусов мороза, предупредили в столичном управлении МЧС РФ.

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