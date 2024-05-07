07 мая, 07:15Новости
Собянин: в Нагатинском Затоне в конце года откроют производство электросудов
На территории Нагатинского затона начнут строить корабли. Новая верфь заработает там уже в 2024 году. Как отметил Сергей Собянин, на ней будут производить экологически чистый электрический транспорт разных размеров.
На верфи будут собирать круизные суда, которые отправятся по Золотому кольцу, а также небольшие корабли. Они будут перевозить москвичей по акватории Москвы-реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.