Собянин: в Нагатинском Затоне в конце года откроют производство электросудов

На территории Нагатинского затона начнут строить корабли. Новая верфь заработает там уже в 2024 году. Как отметил Сергей Собянин, на ней будут производить экологически чистый электрический транспорт разных размеров.

На верфи будут собирать круизные суда, которые отправятся по Золотому кольцу, а также небольшие корабли. Они будут перевозить москвичей по акватории Москвы-реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

