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07 мая, 07:15

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Собянин: возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Собянин: возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Новости часа: Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

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Собянин: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

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Из-за аномального похолодания в Москве продлили отопительный сезон. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что батареи в жилых домах и социальных учреждениях будут горячими до тех пор, пока в столичном регионе не установится стабильно теплая погода.

Кроме того, мэр Москвы предупредил, что в ближайшие дни температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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