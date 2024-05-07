Собянин: возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Из-за аномального похолодания в Москве продлили отопительный сезон. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что батареи в жилых домах и социальных учреждениях будут горячими до тех пор, пока в столичном регионе не установится стабильно теплая погода.

Кроме того, мэр Москвы предупредил, что в ближайшие дни температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

