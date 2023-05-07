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16:35

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Собянин поздравил школьников с победой на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Собянин поздравил школьников с победой на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

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Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой на Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

Мэр рассказал, что столичные ученики завоевали четыре медали в этом престижном соревновании. В этом году оно проходило в столице Казахстана – Астане. По итогам финала у москвичей три золота и одно серебро. И в целом российская сборная заняла первое место олимпиады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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