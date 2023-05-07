В День радио Главархив Москвы открыл виртуальную выставку "Радиосвязь в СССР" – Собянин

В День радио Главархив Москвы открыл виртуальную фотовыставку "Радиосвязь в СССР", на которой представили снимки с начала 1930-х до середины 1970-х годов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что радиовещание сыграло огромную роль в народном просвещении и развитии культуры. Даже в отдаленных концах страны звучали выступления великих артистов и музыкантов. Также без устойчивой радиосвязи не были бы возможны исследования космоса и советского Севера. Сложно переоценить значение радио во время Великой Отечественной войны. На фронте и в тылу люди слушали вдохновляющий голос Юрия Левитана.

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