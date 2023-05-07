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Собянин: компенсацию расходов на патенты получили уже 150 технологических компаний столицы

Собянин: компенсацию расходов на патенты получили уже 150 технологических компаний столицы

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В Москве получатели грантов на патенты создают уникальное медицинское и промышленное оборудование. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая мера поддержки, компенсирующая расходы на получение патента на полезные модели и изобретения вызвала большой интерес. Сроки приема заявок даже несколько раз продлевали. Гранты получили уже 150 компаний. Например, производители электромобилей получили средства на патент на батарею для двигателей моторных вагонов. Другая компания получила грант на патентование аппарата для лечебно-профилактических процедур. Он востребован в медицинских реабилитационных центрах. Помощь также получили и другие узкопрофильные производства и предприятия.

Заявку на участие можно оставить до 1 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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