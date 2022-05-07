Столичные музеи-заповедники открыли летний сезон

В музеях-заповедниках столицы стартовал летний сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил мэр, в парках гостей ждут различные экскурсионные программы и мастер-классы. Кроме того, там заработали пункты проката и лодочные станции. Например, в "Коломенском" можно покататься на велосипедах, детских электромобилях и самокатах, в парке "Царицыно" – поиграть в футбол, пляжный волейбол и бадминтон.

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