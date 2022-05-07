Более 200 зданий поликлиник включили в программу модернизации в столице – Собянин

Программы строительства и реконструкции медицинских учреждений Москвы будут выполнены в полном объеме. Об этом заявил Сергей Собянин. В программу модернизации поликлиник включены больше 200 зданий – это половина всего амбулаторного фонда города.

41 строение уже обновили. Многим больше полувека, а некоторые еще старше. Их перестраивают по новому московскому стандарту. В среднем на это уходит один год. Там, где поликлиник нет до сих пор, их строят с нуля.

К 2024 году в планах властей ввести в эксплуатацию 35 зданий с современным оборудованием и новой логистикой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.