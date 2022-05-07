Москва окажет помощь кинотеатрам и кинокомпаниям, которые снимают фильмы в столице

Москва окажет помощь городским кинотеатрам и кинокомпаниям, которые снимают фильмы в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин. Получить можно будет деньги на рекламу и продвижение кинопремьер, компенсировать до 25% от аренды съемочных площадок. Также специальные гранты выдадут первым пяти компаниям, которые снимут фильмы и сериалы в новом кинопарке возле деревни Юрово в ТиНАО.

Кроме того, дополнительную финансовую поддержку обещают за создание образа Москвы в киноискусстве. При этом, по словам мэра, впервые помощь смогут получить компании, чьи фильмы и сериалы выходили не только на большом экране, но также в онлайн-кинотеатрах и на телевидении. Все эти меры уже получили поддержку в экспертном киносообществе.

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