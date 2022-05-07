Станцию метро "Рижская" открыли после реконструкции. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин. Работы шли более полутора лет. На станции заменили изношенные эскалаторы, которые действовали 62 года, и теперь их не три, а четыре. Вместимость эскалаторов выросла на 30%, и пассажиры смогут быстрее спуститься к поездам или выйти в город.

В вестибюле поставили новые турникеты, заменили кассы и улучшили пассажирскую навигацию. Специалисты также привели в порядок элементы интерьера и восстановили утраченные детали, полностью заменили напольный гранит. Отреставрировали и все старинные светильники, а для дополнительного эскалатора по историческим чертежам изготовили еще 21 торшер.

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