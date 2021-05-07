Собянин рассказал о преимуществах карты "Тройка"

В этом году карта "Тройка" станет виртуальной. Столичному пассажиру не придется носить ее с собой. Об этом на своей странице в соцсети написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что главное преимущество "Тройки" – возможность записать на нее любой тип билета, пересаживаться между всеми видами гортранспорта и оплачивать проезд с помощью электронного кошелька.

Также сейчас тестируется оплата проезда по лицу пассажира – Face Pay. Планируется запуск концепции MaaS, когда используется единая подписка на разные виды транспорта, включая такси, каршеринг, велосипеды и самокаты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.