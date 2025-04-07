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07 апреля, 21:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как городской транспорт будет работать на Пасху

Сергей Собянин рассказал, как городской транспорт будет работать на Пасху

В Москве появится новый маршрут от Новоспасского до ЗИЛ – Собянин

Сергей Собянин рассказал, как городской транспорт будет работать на Пасху

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В ночь на Пасху 150 наиболее популярных московских маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 03:30. Об этом сообщил Сергей Собянин. Также на время пасхальных праздников будет организована работа бесплатных маршрутов наземного транспорта. Благодаря этим маршрутам в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу станции метро и МЦД будут соединены с крупнейшими столичными кладбищами.

В ночь на 8 апреля в Москве температура опустится до минус 5 градусов, о чем сообщил синоптик Евгений Тишковец. В городе также зафиксирован 13-сантиметровый снежный покров. Тепло вернется в столицу лишь на следующей неделе.

В честь рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина в Москве появились инсталляции в виде огромных джерси с номером 8 и фамилией спортсмена. Гигантские конструкции можно увидеть в нескольких точках города. Владимир Путин также поздравил Овечкина с 895 шайбами в регулярных чемпионатах НХЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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