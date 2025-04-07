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07 апреля, 14:15

Мэр Москвы

В Москве появится новый маршрут от Новоспасского до ЗИЛ – Собянин

В Москве появится новый маршрут от Новоспасского до ЗИЛ – Собянин

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В 2025 году в столице запустят третий регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Новый маршрут свяжет четыре района – Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье.

Для запуска маршрута на воду спустят 10 новых электросудов. В перспективе парк речного транспорта на электроходу увеличат до 60 единиц к 2030 году. Новый маршрут обеспечит удобный и современный способ передвижения для более чем 55 тысяч москвичей, живущих рядом с причалами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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